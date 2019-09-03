في آخر أيام الصيفية.. نجوم تصدروا تريند جوجل من الساحل الشمالي.. عمرو دياب ورانيا يوسف ومحمد رمضان أبرزهم

بحلول شهر سبتمبر وبدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات وانتهاء فترة الإجازات المفضلة، يودع الجميع صيف 2019 لتبدأ مرحلة جديدة تحمل معها ذكريات ولحظات خاصة، ولكن قد لا تكون بنفس بهجة وسعادة الموسم الصيفي الذي كان مشتعلا هذا العام من الساحل الشمالي بنجوم الفن سواء الغناء أو التمثيل.



وقد تصدر عدد من نجوم الفن محرك بحث جوجل الشهير على مدار الإجازة الصيفية، من خلال إطلالتهم المميزة على شاطئ البحر وحفلاتهم بالساحل الشمالي، حيث الشمس الدافئة والرمال الناعمة والبحر الهادئ الصافي، كما أثار عدد من النجوم الجدل بهذه الإطلالات، وكان من أبرزهم.



عمرو دياب ودينا الشربيني

دائما ما تلاحق الأنظار الثنائي الشهير عمرو دياب ودينا الشربيني، وكان ظهورهما في الساحل الشمالي هذا العام له مذاق خاص لأن الهضبة غنى مجددا لـ برج الحوت، وهذه المرة منح عمرو دياب دينا الشربيني لقبا جديدا وهو "أم روح حلوة" في أغنيته الجديدة "يوم تلات"، التي تصدرت محرك بحث جوجل الشهير بعد تداول فيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني وهما يرقصان على أنغام الأغنية مع الفنان محمد إمام وزوجته نوران طلعت.



وكان هناك سبب آخر وضع عمرو دياب في صدارة محرك بحث جوجل الشهير، وهو التقاطه صورا تذكارية مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله في مدينة العلمين الجديدة.



رانيا يوسف

ليس بجديد على رانيا يوسف أن تكون في صدارة جوجل بإطلالتها، وكان آخر تلك الإطلالات هو ظهورها بـ المايوه البكيني على أحد شواطئ الساحل الشمالي وهي تلتقط صورا تذكارية مع جمهورها، وقامت بنشر فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يرصد هذه اللحظات.



محمد رمضان

رغم الإثارة والجدل اللذين لاحقا الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره بملابس شفافة وعارية في حفله في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، إلا أنه كان محط اهتمام جمهوره في القاهرة وخارجها بسبب نجاح حفله الذي حضره 150 ألف شخص تحت عنوان "أقوى حفلة في الساحل".



مصطفى فهمي

قضى الفنان الكبير مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى الصيف هذا العام في الساحل الشمالي، فكانا من أوائل المشاهير الذين اتجهوا إلى البحر الأبيض المتوسط لافتتاح الموسم الصيفي، وتصدر الثنائي الشهير محرك بحث جوجل الشهير بعد انتشار فيديوهات لهما وهما يرقصان في أحد الملاهي الليلية الشهيرة هناك.



وكان أكثر ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو احتفاظ مصطفى فهمي بشبابه وحيويته وكذلك أناقة زوجته اللافتة.