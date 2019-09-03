ملهمش في حاجة.. دفاع ٣ متهمين من تنظيم أنصار بيت المقدس يلتمس براءتهم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة ٢١٣ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم أنصار بيت المقدس".



والتمس دفاع المتهم رضا السيد فتوح، المسندة إليه تهمتا الانضمام لجماعة مؤسسة على خلافة أحكام القانون وإمدادها بالمعونات، براءة المتهم.



وشدد الدفاع على أن المتهم أنكر صلته بأي جماعات، وأنه عُثر معه على جهاز حاسب آلي لم يُعثر فيه على شيء يدل على صحة إسناد الاتهام المسند إليه.



وعن المُتهم أحمد محمود، دفعت المرافعة ببطلان أقوال المتهمين المنسوبة لهم في حق المتهم، وعدم مشروعيتها لأنها جاءت وليدة الإكراه على حد قوله، وانتفاء أركان سائر الجرائم المسندة للمتهم، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وجود أحراز.



كما التمس براءة المتهم إسلام محمد، طالب فلسطيني، كان يدرس في مصر، قائلا: "لا يحمل أي أفكار ضد مصر، وأنه يرى أن الجهاد يجب أن يكون ضد من احتلال الأرض وليس المصريين".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.