ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: 179 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:22 م
تنسيق الشهادات الفنية
تنسيق الشهادات الفنية
نهلة الشربيني
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 179 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 /2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.

وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:
1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).
3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.
وأشار إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الموافق ١٧ أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: 40 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالي: 115 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالي: 130 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالي: 142 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالي: 147 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالي : 149 ألف طالب سجلوا في تنسيق الشهادات الفنية

ترشيحاتنا

بين الجمال والغرابة.. أسرار صور سوسن بدر الفرعونية ..فيديو

المصري البورسعيدي يكشف قيمة انتقال إسلام عيسي لصفوف بيراميدز

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز في النهائي.. من يفوز بـ كأس مصر ؟

قتل ده ولا صيد .. عماد متعب يعرض على معجبيه سمكة ملونة ويده ملطخة بالدماء

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون