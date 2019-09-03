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أكبر هبوط لـ اليورو لأقل مستوى في 28 شهرا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:28 م
اليورو
اليورو
رويترز
لامس اليورو أقل مستوى في 28 شهرا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يضع فيه المستثمرون في الحسبان انخفاضا أكبر لأسعار الفائدة السلبية في منطقة اليورو.

ورفعت أسواق النقد توقعاتها لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 20 نقطة أساس في اجتماعه الاسبوع المقبل لتصل إلى نسبة 83 بالمئة وتبلغ أسعار الفائدة حاليا -0.4 بالمئة.

كما قدم البنك المركزي الأوروبي شبه تعهد بتقديم حزمة تحفيز نقدي تشمل تيسيرا كميا جديدا مع تراجع النمو الاقتصادي وانزلاق قطاع الصناعات التحويلية في المانيا إلى الركود.

وأظهر مسح يوم الاثنين انكماش قطاع الصناعات التحويلية في أوروبا للشهر السابع على التوالي ما عزز التوقعات بلجوء المركزي الأوروبي لسياسة التيسير.

وفي أحدت تعاملات، نزل اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0937 دولار. وهبطت العملة الأوروبية الموحدة في التعاملات الآسيوية إلى 1.09305 دولار وهو أقل مستوى منذ منتصف مايو أيار 2017 بعدما كسرت المستوى المهم البالغ 1.1000 دولار الأسبوع الماضي.

ونزل الجنيه الاسترليني لأقل مستوى في نحو ثلاثة أشهر اليوم بينما يستعد مشرعون بريطانيون للاقتراع على المرحلة الأولي لخطة تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من المضي نحو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ونزل الاسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.1963 دولار وكان قد تراجع في وقت سابق إلى 1.1959 دولار وهو أقل مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2016.

ومقابل اليورو، لامس الاسترليني أقل مستوى في أسبوعين عند 91.74 بنس.

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