زورق إسرائيلي يخترق المياه اللبنانية.. ورد غير متوقع من حزب الله

أفادت قناة "كان" العبرية اليوم الثلاثاء بأن زورقًا إسرائيليًا ممتلئًا بالجنود اخترق المياه الإقليمية اللبنانية وتلى ذلك رد غير متوقع من حزب الله.





وحسب قناة كان العبرية، فإن رادارات حزب الله التقطت اختراق الزورق للمياه اللبنانية وتم تصويب صواريخ حديثة مضادة للسفن نحوه إلا أن امرًا من قيادة المنظمة منع التنفيذ خشية أن تغضب إسرائيل فتخرج الأمور عن السيطرة ولفتت إلى أنه لم يؤكد النبأ إسرائيليًا.





ونشر المراسل العسكري في القناة العبرية 12 نير دبوري تغريدة على حسابه الشخصي بالتويتر بأن مصدرا أمنيا رفيعا كشف له بأن طائرات سلاح الجو الاسرائيلي كانت مستعدة وجاهزة لضرب مشروع الصواريخ الدقيقة لتنظيم حزب الله اللبناني.





ووفقا للقناة العبرية 12 فقد أوضح المصدر الأمني الرفيع بأنه كان هناك قرار إسرائيلي بضرب مشروع حزب الله للصواريخ الدقيقة في حال وقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش الاسرائيلي في أعقاب رد حزب الله.



