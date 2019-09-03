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زورق إسرائيلي يخترق المياه اللبنانية.. ورد غير متوقع من حزب الله

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:30 م
زورق إسرائيلي يخترق
زورق إسرائيلي يخترق المياة اللبنانية .. وحزب الله يصمت
سمر صالح
أفادت قناة "كان" العبرية اليوم الثلاثاء بأن زورقًا إسرائيليًا ممتلئًا بالجنود اخترق المياه الإقليمية اللبنانية وتلى ذلك رد غير متوقع من حزب الله.

وحسب قناة كان العبرية، فإن رادارات حزب الله التقطت اختراق الزورق للمياه اللبنانية وتم تصويب صواريخ حديثة مضادة للسفن نحوه إلا أن امرًا من قيادة المنظمة منع التنفيذ خشية أن تغضب إسرائيل فتخرج الأمور عن السيطرة ولفتت إلى أنه لم يؤكد النبأ إسرائيليًا.

ونشر المراسل العسكري في القناة العبرية 12 نير دبوري تغريدة على حسابه الشخصي بالتويتر بأن مصدرا أمنيا رفيعا كشف له بأن طائرات سلاح الجو الاسرائيلي كانت مستعدة وجاهزة لضرب مشروع الصواريخ الدقيقة لتنظيم حزب الله اللبناني.

ووفقا للقناة العبرية 12 فقد أوضح المصدر الأمني الرفيع بأنه كان هناك قرار إسرائيلي بضرب مشروع حزب الله للصواريخ الدقيقة في حال وقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش الاسرائيلي في أعقاب رد حزب الله.

وأوضح المصدر بأن رد حزب الله الذي لم يسفر عن وقوع قتلى وخسائر فادحة في صفوف الجيش الاسرائيلي أنجاه من هجمة جوية واسعة كانت تخطط اسرائيل لشنها ضده.

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