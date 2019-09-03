دورات تدريبية لسيدات قرية تل روزن ضمن خطة جامعة الزقازيق لتطوير القري الأكثر احتياجًا

أكد الدكتور "عثمان شعلان" نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة وخدمة المجتمع أن جميع كليات الجامعة بكافة امكانياتها مستمرة في تنفيذ خطة تطوير قرية تل روزن بمركز بلبيس ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.



وأضاف "شعلان" أن كلية التكنولوجيا والتنمية قامت أمس بتنظيم دورة تدريبية لأهالي القرية حول تربية السمان كمشروع صغير ، بحضور الدكتور "خالد محروس" وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور "ضياء عراقي" رئيس قسم الإنتاج الحيواني والداجني بالكلية .



وأشاد نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة وخدمة المجتمع بالحضور من سيدات وفتيات وشباب القرية ،مشيرا الي انه دار حوار مع الأهالي تمت الإجابة خلاله على جميع استفساراتهم وبصفة خاصة كيفية تمويل المشروعات الصغيرة .



وأضاف أن كلية الزراعة مستمرة في تنفيذ تركيب السور الحديدي للحديقة رقم 2 ، فضلًا على قيام مدير مشروعات البيئة بالجامعة بإستلام 5 ماكينات خياطة من أحد المتبرعين من المجتمع المدني وتم تسليمهم إلى مندوب الجامعة في عزبة الحناوي للبدء في تجهيز المشغل واستقبال الفتيات للعمل بالمشغل التي تم تدريبهم مؤخرًا على فنون الخياطة والتطريز من خلال كلية التربية النوعية بالجامعة.