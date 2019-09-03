طلب فدية ١٠٠ ألف دولار.. ضبط تاجر يحمل جنسية عربية اشترك في احتجاز شخص بالبدرشين

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة بقيام مجهولين باحتجاز أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية (شقيقه 46 سنه تاجر) بمنطقة سقارة بالبدرشين بالاشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة لوجود خلافات مالية بينهما واتصال الأخير بشقيق المجنى عليه وطلب مبلغ 100 ألف دولار كفدية لإطلاق سراحه ، وفى وقت لاحق ورد للإدارة العامة لشرطة النجدة إتصال هاتفى من المجنى عليه "من رقم مُحدد" أبلغ خلاله واحتجازه بإحدى مزارع الدواجن بمنطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين.





تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر - يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مُقيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة" ، وعاملان مُقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين).





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالمزرعة المُشار إليها ، وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (مسدس صوت) ، وتبين تواجد المجنى عليه داخل إستراحة مستأجرة بالمزرعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وقرر المتهم الأول بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه.. فقام باستدراجه للمزرعة واحتجازه بمعرفة المتهمين الثانى والثالث ، وبمواجهة المتهمان الثانى والثالث أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول باشتراكهما فى ارتكاب الواقعة مقابل تحصل كلٍ منهما على مبلغ 50 ألف جنيه يقوم بدفعها عقب حصوله على مستحقاته من المجنى عليه.



