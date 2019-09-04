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ديني

3 أدعية مستحب ترديدها فى عاشوراء.. تعرف عليهم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
عاشوراء
عاشوراء
القسم الديني
أعربت دار الإفتاء المصرية عن موعد يوم تاسوعاء الذى يوافق 8 سبتمبر 2019 ويوم عاشوراء الذى يوافق 9 سبتمبر 2019، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

وأضافت أن فى هذا اليوم نجّا الله سبحانه وتعالى سيدنا موسي علية السلام من ظلم فرعون، وحدث في يوم عاشوراء المعجزة الكبيرة وهي أن سيدنا موسي بأمر من المولى عز وجل قام بضرب البحر بعصاه فانشق، و عبر سيدنا موسى ومن أمن معه وغرف فرعون والظالمين.

وهناك أدعية مستحب ترديدها فى هذا اليوم:
-اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.
-سبحان الله ملىء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها.
- اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين ،وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

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