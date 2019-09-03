الإمارات تعتمد القائمة النهائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. ونسبة المرأة 36%؜

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات بدولة الإمارات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التى تنطلق فى شهر أكتوبر القادم، والتي تضم 495 مرشحًا ومرشحة من جميع إمارات الدولة.



وتضم قائمة المرشحين 133 مرشحًا من إمارة أبوظبي، و88 مرشحًا من إمارة دبي، و114 مرشحًا من إمارة الشارقة، و61 مرشحًا من إمارة راس الخيمة، و26 مرشحًا من إمارة عجمان، و20 مرشحًا من إمارة أم القيوين، و53 مرشحًا من إمارة الفجيرة.



وحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.



وأشاد وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتى، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبد الرحمن العويس، بالإقبال الكبير من أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تسجيل طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والذي يعكس مدى الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه يعكس مدى الحرص على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة.



ودعا المرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية اتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بإدارة الحملات والبرامج الانتخابية، ووضع الأهداف التي تتناسب مع متطلبات أفراد المجتمع وتلامس احتياجاته اليومية، وقال: "المواطن اليوم أصبح أكثر وعيًا بالدور الذي يقوم به أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه أصبح أكثر قدرة على التصويت لمن يمثل صوته تمت قبة المجلس.



مشاركة المرأة

وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 36.36% بواقع 180 مرشحة في جميع إمارات الدولة، وسجلت الفئة العمرية من 40 إلى 60 عامًا الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 63% وبواقع 312 مرشحًا ومرشحة، تلتها الفئة العمرية من 21 ولغاية 40 عامًا بواقع 183 مرشحًا ومرشحة وليشكل الشباب ما نسبته 37% من القائمة النهائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019.



وعلى صعيد المستوى الأكاديمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية 53.13% بواقع 263 مرشح ومرشحة على مستوى الدولة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط 36.96% بواقع 183 مرشح ومرشحة، كما اشتملت القائمة النهائية على 6 مرشحين من أصحاب الهمم.



وقد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت 4 طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحين في إمارة أبوظبي، في حين تم تسجيل انسحاب مرشحتين في إمارة دبي.



وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي فإن فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية تبدأ يوم 4 سبتمبر، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في تاريخ 15 سبتمبر.