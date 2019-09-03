أمن الموانئ يضبط ١٥ قضية مخدرات و٦٨ تهريب بضائع خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" والقوات المسلحة نطاق الاختصاص، لمواجهة أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.





أسفرت جهود إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر أغسطس 2019 عن ضبط ( 15 ) قضية مخدرات و(86) قضية تهريب بضائع و قضية ذخائر و قضية ألعاب نارية و ( 2 ) قضية سرقة و قضية إنتحال صفة و ( 2 ) قضية تزوير و ( 8 ) قضايا إحراز سلاح أبيض و ( 120 ) قضية دخول دائرة بدون تصريح و ( 38 ) قضية صيد بدون تصريح و ( 42 ) قضية عدم حمل تحقيق شخصية .





كما تم ضبط ( 4 ) قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص وضبط ( 37 ) قضية إنتهاء مدة التصريح وضبط ( 13) قضية صعود باخرة بدون تصريح وضبط (3313) قضية فحص حاوية وضبط (1687) قضية تأمين بواخر وفحص (4198) عقار متاخم للمجرى الملاحى وفحص (1698) أرض زراعية ومزارع وفحص (76) محل وكافتيريا وفحص (41310) سيارة وضبط (17) مخالفة مرورية وضبط (1479) متهم جنائى إيحابى وضبط (12) قضية أحكام جنائية وتنفيذ (1844) حكم حبس وتنفيذ (55) حكم غرامة .



