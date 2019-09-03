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أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:05 م
صدى البلد
في واقعة طريفة، لجأ شاب بريطاني إلى طريقة يمكن القول إنها فريدة من نوعها من أجل طلب يد صديقته، فبدلًا من أن يقدم لها خاتم الزواج بشكل رومانسي ويطلب منها الزواج مباشرة، قرر في البداية أن يمارس حيلة مبتكرة عليها، ولاقت هذه الحيلة التي لجأ إليها إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام ذلك الشاب، الذي يدعى "إدي أوكورو"، بطلب يد صديقته "بشكل سري" وعلى مدار شهر كامل، دون أن تلاحظ هي على الإطلاق، قبل أن يطلب يدها بشكل صريح في نهاية المطاف.

من المؤكد أن ذلك يبدو غريبًا، لكن ما حدث هو أن "أوكورو"، البالغ من العمر 30 عامًا، قام بشراء خاتم من الماس كي يتقدم للزواج من صديقته "كالي ريد"، إلا أنه لم يقدم لها الخاتم مباشرة، بل فضل انتظار اللحظة المناسبة، وقبل أن يحدد هذه اللحظة قرر في البداية أن يلتقط مجموعة من الصور الكوميدية مع صديقته وخاتم الزواج، ليتحول الأمر برمته إلى "مقلب كوميدي".

وظهر خلال هذه الصور وهو يمسك بالخاتم في أوقات كانت فيها صديقته منشغلة بأمور أخرى وغير منتبهة إليه إطلاقًا، حتى أنه في إحدى الصور وضع الخاتم في يدها أثناء نومها، وكذلك قام بوضعه في صندوق المجوهرات الخاص بها لمدة يومين دون أن تلاحظ.

وانتشرت الصور الخاصة بهذه الحيلة التي مارسها الشاب على صديقته بشكل واسع، وحصدت آلاف الإعجابات والمشاركات على مواقع التواصل خلال وقت قصير، واكتسب الشاب شهرة جراء ذلك.
أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس
أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس
أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس
أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس
أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس
أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس
أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس

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