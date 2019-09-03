إياد نصار: تمنيت المشاركة فى الفيل الأزرق منذ مشاهدتى للجزء الأول..فيديو

قال الفنان إياد نصار، إنه كان يتمنى المشاركة فى فيلم الفيل الازرق، منذ اليوم الاول لعرض الجزء الاول للفيلم، لافتًا إلى أنه شارك فى الجزء الثانى بدور شخصية مغرورة جدًا وتبنى استنتاجتها على كل شئ علمى.



وأضاف الفنان إياد نصار، فى لقاء خاص ببرنامج The Insider المذاع على فضائية " دبى"، أنه شارك مؤخرًا فى فيلم " الممر" بدور حساس جدًا، وهو دور الضابط الإسرائيلى، موضحًا أن الدور كان صعب جدًا لأن المشاهد كان من الممكن ألا يتقبله.



وتابع الفنان إياد نصار، أن مشاهد القتال فى فيلم الممر كانت حديثة جدًا، وتعلمت لعبة إسرائيلية قتالية خاصة بهم لكى أؤدى الدور بإتقان.



وأشار الفنان إياد نصار، إلى أنه كان يصور فيلميى " كازبلانكا" و" الممر" معًا كما أنه تم عرض الفيلمين معًا، مما أثر على حياتى وبيتى كثيرا لانشغالى فى التصوير.