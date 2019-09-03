بعد ارتفاع الأمراض المزمنة.. لجنة من 5 وزارات لتحليل مياه الشرب بالوادي الجديد

وصلت اليوم الثلاثاء لجنة من 5 وزارات، لتحليل مياه الشرب، ومراجعة الاشتراطات الصحية للأطعمة، وأنظمة الغذاء فى ربوع محافظة الوادى الجديد ، وذلك بناء على مذكرة النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب التى تقدم به لرئيس مجلس الوزراء، كشف خلالها عن انتشار ظاهرة غريبة بين أبناء الوادى الجديد، وتتمثل فى ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض "السرطان، والفشل الكلوى، والكبد"، بشكل ملحوظ عن نسب الإصابة العادية .



وتضم اللجنة كلا من وزارات "الصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والرى ومحافظة الوادي الجديد "، لتنفيذ عدة أعمال منها "تحليل مياه الشرب، ومراجعة الاشتراطات الصحية للأطعمة، وأنظمة الغذاء فى ربوع المحافظة"، وتقييم مدى صحة ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة بين أهالى الوادى الجديد، ، والوقوف على أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بهذه الأمراض، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بشأن طرق الإصابة بالأمراض المزمنة وكيفية تجنبها.



وقال تامر عبدالقادر إن هذا الأمر يشكل خطورة كبرى على حياة المواطنين، ويمثل كارثة صحية، وطالب عبدالقادر، خلال مطلبه، بتشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المعنية بالظاهرة لوضع الحلول اللازمة ومواجهتها، لضمان عدم وجود أية مسببات لإصابة المواطنين بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تنظيم الحملات التوعوية للمواطنين، وحثهم على اتباع الطرق اللازمة للوقاية من الأمراض المزمنة.