مصر تؤكد أهمية حشد الجهود لضمان تجديد التفويض الخاص بالأونروا

أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية أهمية ضمان استمرار الدعم الموجة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وحشد كافة الموارد والسبل لضمان وتأمين تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949.



وقال راضي في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، المخصص لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل "الأونروا" وأزمتها المالية - إن مصر تشيد بالدور الهام الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي.



وأكد على دعم مصر للوكالة لدورها الهام في تلبية الاحتياجات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة في المنطقة.



وأعرب بالنيابة عن وزير الخارجية سامح شكري عن ترحيبه بالوفود المشاركة في الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين اللاجئين الفلسطينيين.



وقام السفير خالد راضي في نهاية كلمته بتسليم رئاسة المؤتمر إلى أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تكريما لدولة فلسطين.

