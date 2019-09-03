بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. المنيا ترفع كفاءة معلميها

أعلنت اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا برئاسة الدكتور علي عبد السلام رئيس اللجنة، إعدادها لأكبر برنامج تدريبي في إدارة الموارد البشرية "القيادة والإدارة الفعالة" للمعلمين وفق البرنامج المعتمد من الجامعة الأمريكية للتدريب عن بعد وذلك خلال 20 ساعة تدريبية.





ويحاضر في التدريب الدكاترة عبد العال معروف المدرب الدولي ورئيس المجلس الأعلى للمدربين الدوليين بالوطن العربي وراندا حسانين عطيه مدرب القيادات التربوية العليا وأحمد إمام حشيش وكيل اول وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالوزارة سابقا.





وأكدت فاطمة فاروق عضو لجنة التدريب بالنقابة أن هذا التدريب يأتي في إطار حرص النقابة علي دعم معلميها ورفع كفاءتهم ، موضحة بدء فعاليات الدورة التدريبية من الأحد القادم 8 سبتمبر وحتي الثلاثاء من نفس الأسبوع.