نتنياهو: إيران تهدد المنطقة بأسرها ونعمل ضدها علنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في افتتاح اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء: إننا نعمل ضد الإيرانيين علنًا وهناك العديد من الأعمال غير المرئية.





وحسب موقع 0404 العبري، رحب نتنياهو خلال الاجتماع بتصريحات وزراء خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة ضد استهداف حزب الله، وإدانة أعماله ضد إسرائيل.





وقال إن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها، داعيًا الدول الأخرى إلى مواجهة عدوان إيران.





وعبر نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو لفرضهما عقوبات على بنك يزود حزب الله بالأموال.





ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على ثلاثة أهداف رئيسية أولها وقف ومنع الصفقة النووية الإيرانية، ثانيها منع إيران من تزويد أتباعها، مثل حزب الله وغيره، بأسلحة دقيقة تعرض إسرائيل للخطر، وثالثها منع التواجد الإيراني على الحدود الشمالية.





وأشار نتنياهو إلى أنه تجري محاولة لعقد اجتماع ثلاثي آخر مع روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل في القدس، لمواصلة مناقشة طرد إيران من سوريا.



