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نتنياهو: إيران تهدد المنطقة بأسرها ونعمل ضدها علنا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:58 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
سمر صالح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في افتتاح اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء: إننا نعمل ضد الإيرانيين علنًا وهناك العديد من الأعمال غير المرئية.

وحسب موقع 0404 العبري، رحب نتنياهو خلال الاجتماع بتصريحات وزراء خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة ضد استهداف حزب الله، وإدانة أعماله ضد إسرائيل.

وقال إن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها، داعيًا الدول الأخرى إلى مواجهة عدوان إيران.

وعبر نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو لفرضهما عقوبات على بنك يزود حزب الله بالأموال.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على ثلاثة أهداف رئيسية أولها وقف ومنع الصفقة النووية الإيرانية، ثانيها منع إيران من تزويد أتباعها، مثل حزب الله وغيره، بأسلحة دقيقة تعرض إسرائيل للخطر، وثالثها منع التواجد الإيراني على الحدود الشمالية.

وأشار نتنياهو إلى أنه تجري محاولة لعقد اجتماع ثلاثي آخر مع روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل في القدس، لمواصلة مناقشة طرد إيران من سوريا.

وأضاف نتنياهو: سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق الأهداف التي حددناها.

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