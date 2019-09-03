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فن

بعد عرض أولى حلقاته.. مسلسل بحر لـ ماجد المصرى الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:55 م
مسلسل بحر لـ ماجد
مسلسل بحر لـ ماجد المهندس
شيرى نبيل
تصدر مسلسل بحر  للنجم ماجد المصري محرك البحث جوجل في أولى حلقات عرضه، وتدور أحداث مسلسل بحر في سياق قوي، حول شخصية صعيدي يعمل بمهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات فى الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل فى إطار درامي تدور أحداثه فى 60 حلقة.

أبطال مسلسل بحر 

مسلسل بحر، بطولة الفنان ماجد المصري، محمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكي، فوزية محمد، محمد علي رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، نورهان عرفة.

وكانت آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "زلزال" الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من: محمد رمضان، نسرين أمين، حلا شيحة، ومن إخراج إبراهيم فخر.

مواعيد عرض مسلسل بحر

مسلسل بحر للنجم ماجد المهندس يعرض  في الساعة السابعة مساء على شاشة قناة  الحياة ويعاد الساعة 11:30 مساء و 10 صباحا.

كما يعرض مسلسل بحر، الساعة 10 مساء  على قناة الحياة دراما، ويعاد 9 صباحا و 3 مساء.

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