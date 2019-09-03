الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الخميس والجمعة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم مستقر تمامًا على كافة الأنحاء.



وتابعت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباحك مصر" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر2" اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تواصل انخفاضها، مشيرة إلى أنها أقل من المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام بحوالي درجتين.



وحذرت إيمان شاكر من الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصةً على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية والصحراوية.



وأشارت إيمان شاكر إلى أن يومي الخميس والجمعة سوف يشهدان ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أن تصل على 36 درجة على القاهرة، مشيرة إلى أنه ابتداء من السبت سوف تنخفض مرة أخرى والعودة إلى المعدل الحالي لها ومن ثم الانخفاض تدريجيًا.

