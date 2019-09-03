اليوم.. اتحاد الغرف التجارية يستقبل وفدا نيباليا لبحث تعزيز التعاون المشترك

يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة اليوم، الثلاثاء، وفدًا من غرفة تجارة وصناعة نيبال برئاسة السفير النيبالي بالقاهرة لبحث سبل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.





وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مشاركة وفد غرفة تجارة وصناعة نيبال فى المعرض المصرى "BIG 5" للمقالاوت والتشييد.





ويعقد الجانب المصري مع نظيره الوفد النيبالي لقاءات ثنائية لمناقشة سبل جديدة لزيادة التعاون في المرحلة القادمة في قطاعات كثيرة ومتنوعة بهدف دعم اقتصاد البلدين.





وتتضمن تخصصات الوفد النيبالي قطاعات كثيرة منها "الملابس الجاهزة – الأثاث – الطعام المجفف – المنتجات الزراعية – مستلزمات المستشفيات – السياحة – مواد البناء – غلايات المياه – الأسمنت – التأمين – الحمص – الزيوت – البنوك – العقارات – الأنابيب البلاستيكية – آلات ومعدات الطباعة – السلع الاستهلاكية – الفنادق ".