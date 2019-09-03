برفقة الكلبة زيزى.. أحمد فهمى وابنة أخيه كريم يخطفان الأنظار.. شاهد

نشر الفنان احمد فهمي صورة برفقة ابنة اخيه كريم فهمي "كامليا" على صفحته بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرا في الصورة نائمين و علي صدرهما كلب وعلق على الصورة قائلا: "برفقة كامليا كريم فهمي و زيزي".



وشارك الجمهور بالتعليقات قائلين "ايه الجمال دا" .



يذكر ان أخر أعمال كريم فهمى فى مجال الدراما التليفزيونية هو مسلسل "الحساب يجمع " ، والذى قامت ببطولته الفنانة يسرا.

