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فن

برفقة الكلبة زيزى.. أحمد فهمى وابنة أخيه كريم يخطفان الأنظار.. شاهد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:02 م
احمد فهمي
احمد فهمي
قسم الفن
نشر الفنان احمد فهمي صورة برفقة ابنة اخيه كريم فهمي "كامليا" على صفحته بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرا في الصورة نائمين و علي صدرهما كلب وعلق على الصورة قائلا: "برفقة كامليا كريم فهمي و زيزي".

وشارك الجمهور بالتعليقات قائلين "ايه الجمال دا" .

يذكر ان أخر أعمال كريم فهمى فى مجال الدراما التليفزيونية هو مسلسل "الحساب يجمع " ، والذى قامت ببطولته الفنانة يسرا.
برفقة الكلبة زيزى.. أحمد فهمى وابنة أخيه كريم يخطفان الأنظار.. شاهد

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