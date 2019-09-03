كوارث تجميد البويضات.. أبرزها سرطان الثدي

تجميد البويضات هو وسيلة للحفاظ على خصوبة المرأة حتى تتمكن من محاولة تكوين أسرة في المستقبل. إنه يتضمن جمع بويضات المرأة وتجميدها ثم ذوبانها لاحقًا حتى يمكن استخدامها في علاج الخصوبة.





تنخفض فرص المرأة في الحمل بشكل طبيعي مع تقدمها في السن بسبب انخفاض جودة وعدد بويضاتها، يمكن أن يكون تجميد البويضات محاولة للحفاظ على الخصوبة من خلال تجميد البويضات عندما تكون المرأة شابة والبويضات في أعلى مستويات الجودة.





مخاطر تجميد البويضات

ان التلقيح الصناعي آمن للغاية في الغالب ، على الرغم من أن بعض النساء يتعرضن لآثار جانبية من عقاقير الخصوبة لديهم. هذه عادةً ما تكون خفيفة ، ولكن في الحالات القصوى يمكن أن تصاب النساء بمتلازمة فرط المبيض (OHSS) ، والتي من المحتمل أن تكون قاتلة ، لذلك يجب عليك التعرف على الأعراض.





الخطر الرئيسي هو أنه لن تنجح عملية تجميد البويضات دائما

هناك بعض الأدلة على ارتفاع معدلات الإجهاض في حالات الحمل من البيض المذاب المجمد. لكن هذه الدراسات محدودة في نطاقها ، حيث ولد حوالي 2000 طفل فقط في جميع أنحاء العالم من البيض المجمد.





من المهم أيضًا معرفة أنه كلما تقدمت في العمر ، هناك خطر أكبر من حدوث مضاعفات مرتبطة بالحمل والمشاكل الصحية لك ولطفلك.



