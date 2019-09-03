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أخبار العالم

الأمم المتحدة: أمريكا وفرنسا وبريطانيا شاركت في جرائم حرب باليمن

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:27 م
رويترز
قالت الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن.

ووضع محققو الأمم المتحدة قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب استنادا لأحدث تقاريرهم في الانتهاكات التي حدثت على الاراضي اليمنية.

وتوصل المحققون إلى احتمال ارتكاب جرائم أبرزوا في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه دول غربية وإيران كداعم للحوثيين.

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