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محافظات

خلال 8 أشهر.. 550 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:24 م
صادرات محافظة الاسماعيلية
صادرات محافظة الاسماعيلية
انجي هيبة
أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية التى تم تصديرها إلى مختلف دول العالم العربية والأجنبية خلال الثمانية أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية شهر أغسطس الماضى 2019 قد بلغت قيمتها 6 و549 مليون دولار وذلك لكمية إجمالية قدرها 23654974 طن، صرح بذلك الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه قد بلغت قيمة ما تم تصديره من الخضراوات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 1و17 مليون دولار لكمية قدرها 138977 طن فى حين بلغ قيمه ماتم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 3و354 مليون دولار لكمية قدرها 5798276 طن والمحاصيل الحقلية 1و178 مليون دولار لكميه قدرها 17717636طن والنباتات الطبية والعطرية 2و72 ألف دولار لكمية قدرها 85 طن. 

وأضاف أن أجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهرأغسطس الماضى فقط قد بلغت 201 ألف دولار دولار لكمية قدرها 215 طن.

وقد شملت تلك الصادرات تصدير محاصيل من البصل الأخضر والفراولة ومعجون الطماطم علاوة على الأصناف الأخرى من الفاكهة والخضروات الطازجة والمجمدة.

وأضاف الدكتور فتحى محروس عبد الله رئيس تسويق الادارة الزراعية مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية أنه تم تصدير تلك الأصناف الى دول كل من تونس ولبنان والأردن.

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