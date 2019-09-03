وصول شعلة دوري اتحاد الشركات رقم 52 إلى الإسماعيلية.. صور

قام المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء سماح قنديل مستشار رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس منطقة القناة للاتحاد العام الرياضي للشركات ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة بإيقاد شعلة بطولة دوري الشركات الرياضية لهذا العام واستقبال حملة الشعلة القادمين من محافظة السويس إلى الإسماعيلية متوجهين إلى محافظة بورسعيد.



يأتي هذا في إطار الاحتفالات السنوية بانطلاق الدورة الـ 52 لبطولة دوري الشركات والتى يشارك بها نحو 20 ألف متسابق فى مختلف اللعبات الرياضية يمثلون جميع الشركات المصرية على مستوى الجمهورية.



وتشارك منطقة القناة للشركات فى بطولة هذا العام بـ 31 شركة ممثلة فى بطولة الجمهورية للشركات باجمالى عدد 1700 لاعب وتستمر فعاليات البطولة بمحافظتى الاسماعيلية وبورسعيد على مدى الفترة من 3 الى 17 من شهر سبتمبر الجارى .