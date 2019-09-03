دعما لخطة التنمية المستدامة 2030.. محمد فايق يفتتح ملتقى منظمات المجتمع المدني غدا

تنطلق غدًا الأربعاء 4 سبتمبر 2019، أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة".





ويهدف المؤتمر لترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي يعتبرها المجلس شريكًا أساسيًا له، ليس فقط انطلاقًا من مقتضيات قانونه الأساسي، أو بتمثيل هذه المنظمات في تشكيله، ولكن أيضًا لوحدة الهدف وتكامل الأدوار الوطنية والدولية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.





ويفتتح أعمال الملتقي السيد محمد فايق رئيس المجلس وعدد من المسئولين وممثلين للجهات المعنية والشريكة مع المجلس .





ويهدف الملتقى إلى استكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم انجازة من التوصيات والمقترحات السابقة.



