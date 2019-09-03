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دعما لخطة التنمية المستدامة 2030.. محمد فايق يفتتح ملتقى منظمات المجتمع المدني غدا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:20 م
محمد فايق رئيس المجلس
محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
امااني نوار
تنطلق غدًا الأربعاء 4 سبتمبر 2019، أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة".

ويهدف المؤتمر لترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي يعتبرها المجلس شريكًا أساسيًا له، ليس فقط انطلاقًا من مقتضيات قانونه الأساسي، أو بتمثيل هذه المنظمات في تشكيله، ولكن أيضًا لوحدة الهدف وتكامل الأدوار الوطنية والدولية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية. 

ويفتتح أعمال الملتقي السيد محمد فايق رئيس المجلس وعدد من المسئولين وممثلين للجهات المعنية والشريكة مع المجلس . 

ويهدف الملتقى إلى استكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم انجازة من التوصيات والمقترحات السابقة.

ويناقش الملتقى عدة محاور على رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان ، ومسار خطة التنمية المستدامة 2030.

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