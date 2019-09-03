تجديد حبس مراقب الصرف الصحي بالجيزة في غرق طفل ببالوعة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، على خلفية واقعة مصرع الطفل "ياسين عماد" داخل بالوعة صرف صحى فى الطالبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من مسؤلى الصرف الصحى، وشبكات الصرف بنطاق محافظة الجيزة، واستدعت عدد من المسئولين بحى العمرانية، وبهيئة الصرف الصحى بمحافظة الجيزة.



كان الطفل ياسين عماد قد توجه بصحبة أسرته إلى نادى الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التى يشارك فيها شقيقه الأكبر، وعقب انتهاء المباراة خرج الطفل من النادى مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحى.



تم استخراج الطفل من البالوعة بعد مرور ما يقرب من ساعة على سقوطه بداخلها، وتم نقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة، وفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيق حول الواقعة واستمعت لأقوال أسرة الطفل وشهود عيان.

