قبل المدارس.. 13 تحذير عند شرائك للجبن والمعلبات

تبدأ المدارس وتستعد كل ام في تقديم الساندوتشات المختلفة، وقبل بداية المدرسة يتوجه اولياء الامور لشراء الجبن والمعلبات المختلفة لوجبات المدارس.



وقدمت‎ الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري نصائح عند شراء المعلبات وعند استخدامها :



يجنب ان تكون العلبة من الخارج سليمة 100% خالية من الضربات (خوفا من تسرب المادة الحافظة الى المكونات وتصبح سامة ) او التشققات (المادة المغلفة للعلب قد تتسرب الى الأغذية وتسبب التسمم ) اوأي انتفاخ (منفوخة تعني انها تحتوي على بكتيريا ولم تعد صالحة للاستهلاك ).



انتبه في العادة تكون المنتجات القديمة في الواجهة والجديدة في الخلف .



يجب التخلص من المعلبات في حال ملاحظة تغير لون السائل او المحتوى نفسه او شكل الخضار ممكن يكون فيها بكتيريا او نوع من العطب لوجود خلل في التعقيم او سوء التخزين.



عند تخزين المعلبات يجب ان تحفظ في مكان بارد وجاف بعيد عن الماء والحرارة حتى تضمن المحافظة على معايير التخزين .



يجب غسل المعلبات من الخارج بالماء لتجنب التسمم فهناك اشخاص معرضين اكثر من غيرهم لتسممات غذائية قد يقول أي شخص عادي انه لايحصل شئ إذا لم نغسلها لكن تخيل كم شخص مسك العبوة اوما عليها من تراب أثناء التخزين .



عند فتح المعلبات وبقاء كمية منها يجب عدم حفظها في نفس العلبة وانما تحفظ في زجاج او تبروير او الحافظة في الثلاجة .



يجب الانتباه لتاريخ الإنتاج والإنتهاء . هناك معلبات مكتوب عليها يفضل ان تستخدم قبل تاريخ معين وهذا لا يعني انها لم تعد صالحة للاستهلاك بل لم يعد المنتج بمعايير معينة .



بعد فتح المعلب لايعامل كمعلب لم يفتح فتاريخ الانتهاء يتغير ولم يعد قبل تاريخ فتحها والحد الأقصى لها يومين ويجب ان تحفظ في الثلاجة لانها لم تعد في جو مقعم.



اغلب المعلبات تحتوي على نسبة كبيرة من الملح ونحن نحاول التقليل منه في وجباتنا لذا يفضل غسل الخضار بالماء بعد تصفيتها من المحلول لتقليل كمية الملح وخاصة لمرضى الضغط والقلب. والمعلبات التي تحتوي على زيت كالتونة تصفى قبل الاستخدام .



يجب عدم تسخين المعلب على النار لانه ممكن ان يحدث تفاعل وتكوين بعض المواد الضارة لذا يفضل ان تسخن بوعاء اخر وبغير سائل العبوة .



المعلبات التي تكون من زجاج افضل من العلب الحديدية لاتها لاتحتوي على المادة المغلفة ( بسفنول bisphenol a ) التي تمنع التفاعل بين الحديد والمادة الغذائية .



عادة صلاحية المعلبات من سنة الى سنتين ويفضل استهلاك المعلبات خلال السنة الاولى من الانتاج لانها بمرور الوقت تحدث تغيرات في الجودة