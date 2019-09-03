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محافظات

إحالة ٣٥ طبيبا وممرضة للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى بني سويف

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:18 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محمد عبد الحليم
أحال أحمد دسوقي رئيس مركز الفشن ببني سويف 7 أطباء و28 ممرضة بمستشفى الفشن المركزي للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن تضم يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري وحيدر حسين مدير مركز المعلومات وعاشور حلمي مدير المتابعة قد قامت بزيارة مفاجئة لمستشفى الفشن المركزي للوقوف على انضباط العاملين وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث تبين غياب 7 أطباء و 28 ممرضة من العاملين بالمستشفى وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية. 

تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها لرئيس مدينة الفشن فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للوحدة المحلية لمدينة الفشن.

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