ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالسجن 20 عاما.. الحكم على قائدي محاولة الانقلاب في بوركينا فاسو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:07 م
الحكم على قائدي محاولة
الحكم على قائدي محاولة الانقلاب في بوركينا فاسو
رويترز
قضت محكمة، أمس الاثنين، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما على اثنين من كبار حلفاء رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري لقيامهما بمحاولة انقلاب ضد حكومة انتقالية في عام 2015.

وغضب محتجون من محاولة الرئيس السابق تعديل الدستور لتمديد حكمه الذي استمر 27 عاما وأجبروه على الفرار من البلد الواقع في غرب أفريقيا عام 2014، ويعيش كومباوري حاليا في المنفى بساحل العاج المجاورة.

واحتجزت قوات النخبة من الأمن الرئاسي بقيادة الجنرال جيلبرت دينديري، ذراع كومباوري اليمنى، أعضاء الحكومة الانتقالية رهائن قبل أقل من شهر من الانتخابات التي جرت في العام التالي.

ولم تنجح محاولة الانقلاب التي استمرت لمدة أسبوع لكنها أودت بحياة 14 شخصا في حين أصيب ما يزيد على 250 آخرين جراء محاولة ضد الانقلاب.

وقضت محكمة بسجن دينديري، الذي كان قائد المخابرات السابق أيضا، لمدة 20 عاما لإدانته بالقتل وتهديد أمن الدولة.

وحكمت أيضا على جبريل باسول وزير الخارجية السابق في عهد كومباوري، والذي اتُهم بأنه العقل المدبر وراء محاولة الانقلاب، بالسجن لمدة عشرة أعوام لإدانته بالخيانة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية اقتحام قسم أول مدينة نصر إلى 1 سبتمبر

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في اقتحام قسم مدينة نصر

ترشيحاتنا

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

خبر أسعد كل الرجال في روسيا.. طلاق أجمل نائبة بمجلس الدوما.. صور

حيلة مجربة للقضاء على فراغات الشعر

زورق إسرائيلي يخترق المياه اللبنانية.. ورد غير متوقع من حزب الله

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

الخطيب يقرر ترحيل لاعبي تنس الطاولة من المغرب وإحالتهما للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه شفاف.. سارة نخلة بإطلالة جريئة ومثيرة علي البحر

كوارث تجميد البويضات.. أبرزها سرطان الثدي

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور