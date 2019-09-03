بالسجن 20 عاما.. الحكم على قائدي محاولة الانقلاب في بوركينا فاسو

قضت محكمة، أمس الاثنين، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما على اثنين من كبار حلفاء رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري لقيامهما بمحاولة انقلاب ضد حكومة انتقالية في عام 2015.



وغضب محتجون من محاولة الرئيس السابق تعديل الدستور لتمديد حكمه الذي استمر 27 عاما وأجبروه على الفرار من البلد الواقع في غرب أفريقيا عام 2014، ويعيش كومباوري حاليا في المنفى بساحل العاج المجاورة.



واحتجزت قوات النخبة من الأمن الرئاسي بقيادة الجنرال جيلبرت دينديري، ذراع كومباوري اليمنى، أعضاء الحكومة الانتقالية رهائن قبل أقل من شهر من الانتخابات التي جرت في العام التالي.



ولم تنجح محاولة الانقلاب التي استمرت لمدة أسبوع لكنها أودت بحياة 14 شخصا في حين أصيب ما يزيد على 250 آخرين جراء محاولة ضد الانقلاب.



وقضت محكمة بسجن دينديري، الذي كان قائد المخابرات السابق أيضا، لمدة 20 عاما لإدانته بالقتل وتهديد أمن الدولة.



وحكمت أيضا على جبريل باسول وزير الخارجية السابق في عهد كومباوري، والذي اتُهم بأنه العقل المدبر وراء محاولة الانقلاب، بالسجن لمدة عشرة أعوام لإدانته بالخيانة.