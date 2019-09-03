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يوم صحي لمهندسي الإسكندرية داخل نقابتهم.. صور

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، عن تنظيم يوم صحي لأعضائها فى الثلاثاء الأول من كل شهر داخل مقر النقابة، من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار.

ومن جانبه أكد المهندس كريم الكسار، على أن النقابة حريصة على توفير الرعاية الصحية لأعضائها؛ سواء من المهندسين المشتركين بالرعاية الصحية أو الغير مشتركين بالمشروع وتوفير العديد من تلك الخدمات الصحية داخل مقر النقابة.

وفى ذات السياق أوضح رئيس لجنة الرعاية الصحية، أن تنظيم اليوم الصحى الذى سيقام داخل مقر النقابة يوم الثلاثاء الأول من كل شهر؛ يشمل على قياس" الضغط ونسبة السكر فى الدم، معدل سرعة ضربات القلب".

وفى ذات السياق نوه الكسار، على العمل على توفير وتقديم خدمات صحية مختلفة من خلال تعاقدات جديدة مع مراكز طبية مختلفة يستفيد منها مهندسو الإسكندرية.
يوم صحي لمهندسي الإسكندرية داخل نقابتهم.. صور
يوم صحي لمهندسي الإسكندرية داخل نقابتهم.. صور
يوم صحي لمهندسي الإسكندرية داخل نقابتهم.. صور
يوم صحي لمهندسي الإسكندرية داخل نقابتهم.. صور

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