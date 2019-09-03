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حوادث

ضبط طالبة جامعية أثناء محاولتها خطف طفلين من الفشن ببني سويف

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:01 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد عبد الحليم
تمكنت وحدة مباحث الفشن جنوب بني سويف من إلقاء القبض على فتاة أثناء محاولتها خطف طفلين من أمام منزلهما ومساومة والدهما بمدينة الفشن.

كان الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص ويدعي أحمد . أ مقيم بمدينة الفشن يفيد بإمساكه بفتاة أثناء محاولتها استدراج طفليه الصغرين بعيدا عن المنزل وخطفهما.

وعلي الفور أسرع الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن إلي محل الواقعة وتم التحفظ علي الفتاة وتدعي رحاب . أ – 21 سنة طالبة جامعية حيث تبين ان الفتاة حاولت استدراج الطفلين الي مكان بعيد عن المنزل وخطفهما ومساومة والدهما علي دفع مبلغ مالي لإعادتهما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



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