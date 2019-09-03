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محافظ الدقهلية: عدم إصدار أو تجديد أي ترخيص لورش الحدادة الملوثة للبيئة داخل الكتل السكنية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:20 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى
قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عدم إصدار أو تجديد أي ترخيص لورش الحدادة الملوثة للبيئة داخل الكتل السكنية وأي منشأة تمثل ضررًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين يتم غلقها فور وعدم تجديد أو إصدار أي ترخيص داخل الكتل السكنية إلا بعد العرض على المحافظ شخصيًا.

كما قرر محافظ الدقهلية الغلق الفوري وفصل جميع المرافق عن ثلاثة ورش للحدادة مضرة للبيئة بقرية بهوت مركز نبروه وقرية ميت سويد مركز بني عبيد وكفر سعفان مركز المنصورة.

جاء ذلك بعد أن تقدم 3 من المواطنين بشكاوى يتضررون فيها من وجود ورش حدادة بجوار منازلهم بدون ترخيص ومخالفة لشروط البيئة والسلامة والصحة المهنية وتشكل مصدر ضوضاء وتلوث سمعي.

وقرر شاروبيم، تشكيل لجنة من البيئة والأمن الصناعي والصحة لمراجعة تراخيص جميع ورش الحدادة داخل الكتل السكنية وإعداد تقرير مفصل بالورش المضرة للبيئة والمؤثرة على صحة المواطنين تمهيدًا لغلقها نهائيا.

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