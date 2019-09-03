سيارات أهلا مدارس تجوب ضواحي وميداين الجيزة والقاهرة بتخفيضات 30%..صور

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء سيارات أهلا مدارس لطرح الأدوات المكتبية والمدرسية بأسعار مخفضة 30% في ضواحي وميادين مافظتي الجيزة والقاهرة.



ولاقت سيارات أهلا مدارس التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية إقبالا واسعا من جانب المواطنين لشراء الأدوات المكتبية والمدرسية والمستلزمات المدرسية قبل بداية العام الدراسي والاستفادة من نسبة الخصم.



