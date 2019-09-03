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طالب باستهداف أبناء ضباط الشرطة..السجن 5 سنوات لمدون روسي فاشي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:03 م
المدون العنصري
المدون العنصري
محمد علي
حُكم على مدون روسي بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب كتابته تغريدة عنصرية وفاشية، قالت السلطات إنها دعت إلى ممارسة العنف ضد أطفال وأبناء الضباط، في ذروة احتجاجات المعارضة هذا الصيف في موسكو، وفق ما أفادت به صحيفة ذا موسكو تايمز.

وخرج الآلاف إلى الشوارع واحتُجز مئات، في مظاهرات ضد الحكومة الروسية خلال الشهور الماضية.

وتخلل مظاهرات يوليو الماضي التي لم يكن مصرح بها أحداث عنف ومواجهات مع الشرطة.

واندلعت المظاهرات لدعم المرشحين الذين مُنعوا من الترشح في الانتخابات المحلية القادمة في موسكو.

وفي هذا السياق، اتُهم المدون الشاب فلاديسلاف سينيتسا ، 30 عامًا ، بالتحريض على الكراهية في تغريدة بتاريخ 31 يوليو، قال فيها إن أطفال الضباط الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين "لا يمكنهم العودة من المدرسة"، في دعوة مبطنة لإختطافهم أو إيذائهم.

قالت محكمة مقاطعة بريسنينسكي في موسكو إن التغريدات حثت على العنف ضد أطفال ضباط الأمن وحكمت على سينيتسا بخمس سنوات خلف القضبان اليوم الثلاثاء.

وقد طلب المدعون العامون للمدون بالسجن لمدة ست سنوات.

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