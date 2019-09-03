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شاهد| العثور على 25 جثة بعد حريق سفينة في كاليفورنيا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:30 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو اليوم، الثلاثاء، يكشف لحظة عثور الغواصين على 25 جثة بعد حريق اندلع فجرا على متن سفينة قبالة إحدى الجزر جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأعلنت السلطات أن 9 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، بينما يواصل خفر السواحل الأمريكي عمليات البحث عن ناجين.

وذكرت تقارير إعلامية أن الغواصين عثروا على 25 جثة بعد حريق اندلع فجرا على متن سفينة قبالة إحدى الجزر جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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