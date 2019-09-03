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بحصيلة 78 قتيلًا حتى الآن.. شاهد حال السودان بعد أن ضربتها السيول

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:19 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يوضح الأضرار التي سببتها الفيضانات في السودان، والتى خلفت 78 قتيلا ومئات الجرحى.

وأسفرت الأمطار والسيول ، التي ضربت مناطق شاسعة من السودان في الأيام الماضية، عن مقتل 78 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، فضلا عن الأضرار في المرافق والممتلكات.

وتسببت السيول بخسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، والمرافق الخدمية الأساسية من مستشفيات ومدارس في 14 ولاية سودانية، خصوصا في العاصمة الخرطوم.

ولا تزال السلطات تحاول حصر الأضرار وعدد الضحايا المرجح للارتفاع بسبب صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة.

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