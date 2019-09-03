مركز السينما العربية يتواجد في تورونتو بأول جناح عربي في تاريخ المهرجان

يستكمل مركز السينما العربية في عامه الخامس في الانطلاق في مهرجانات وأسواق السينما الدولية، لتكون محطته التالية لمهرجان فينيسيا، هي الدورة الـ44 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الذي يستضيف مركز السينما العربية في أول جناح عربي في تاريخ المهرجان.



جناح مركز السينما العربية يقام في تورونتو برعاية شركاتLagoonie Film Production وروتانا وThe Imaginarium Films وMAD Solutions، ويعد واحدًا من بين 40 مؤسسة يمثلون دولهم في المهرجان، والذي سوف يتم خلاله توزيع العدد الجديد من مجلة السينما العربية للعام الثالث على التوالي.



جيف ماكنوتون مدير الصناعة في مهرجان تورونتو يقول "التواجد القوي لـمركز السينما العربية في مهرجان تورونتو هذا العام يجعلنا نشعر بالحماس، فوجود جناح لـمركز السينما العربية في المهرجان، حدث كنا نسعى إليه في السنوات الماضية، ومن المثير رؤيته يتحقق على أرض الواقع".



ويقول ماهر ديابالمدير الفني والشريك المؤسس في مركز السينما العربية وMAD Solutions "نعمل دومًا على التواجد في أسواق غير مطروقة عادةً من قبل السينما العربية، تورونتو هو واحد من أكبر مهرجانات العالم سواء كجمهور أو كصناعة سينما،ومن خلال ترددنا على المهرجان في السنوات الماضية، وجدنا أنه محطة رئيسية للسينما العربية، وأن يكون لنا جناح في المهرجان هو تأسيس لهذا التواجد".

المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة MAD Solutions يقول "تُوجد أسواق سينمائية ضخمة غير مُكتَشَفَة ويمكن للسينما العربية أن تتواجد فيها بشكل صحي ومستقر وفعَّال، وهذا ما نعمل عليه حاليًا بالتواجد بجناح في مهرجان تورونتو، بالإضافة إلى مشاركتنا في إنتاج فيلم كندي عربي".



وقالت شاهيناز العقاد رئيسة Lagoonie Film Production "سعداء بالمشاركة في رعاية أول جناح عربي في مهرجانتورونتو، وهي الخطوة التي تأتي بعد أن بدأت الشركة في المشاركة بإنتاج أفلام عربية ودولية، ومنها فيلم عربي كندي سيتم تصويره قبل نهاية العام، لهذا فالتواجد في تورونتو تفتح فرصًا إضافية للسينما العربية".



وتقول المنتجة رولا ناصر (The Imaginarium Films) "بسبب نشاطنا بين الأردن وكندا، كان من المنطقي أن نرعى أول جناح عربي في مهرجان تورونتو الذي يقدم فرصًا كثيرة للتعاون ضمن أفلام عربية محلية أو أفلام دولية ذات إنتاج مشترك".

ويعلق عاصم بدر مدير العمليات في شركة روتانا قائلًا "منذ إطلاق روتانا، وهي تهتم بفهم واستيعاب الأسواق الدولية وفتحها للسينما العربية، ومركز السينما العربية بتواجده في مهرجان تورونتو يفتح مجالًا أكبر لإيجاد أسواق أكثر فعالية للسينما العربية".



وفي مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ينطلق مركز السينما العربية بصحبة شركائه، وخلال المهرجان سوف يتم إطلاق العدد الجديد من مجلة السينما العربية، والذي سيكون متوفرًا في تورونتو أيضًا، كذلك سيتم الإعلان عن مشروعات جديدة تتعلق بمركز السينما العربية وشركائه.



مركز السينما العربية يحتفل هذا العام بمرور 5 سنوات على تأسيسه من خلال شركة MAD Solutions، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام وتروّج للسينما العربية، حيث يوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعةالسينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينماالعربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.



وقد أطلق مركز السينما العربية دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.



كما أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق مهرجان مدّ عربي في براغ بدولة التشيك، والذي تتضمن أنشطته برامج تستهدف التعريف بجوانب متعددة من الثقافة العربية للجمهور في كل أنحاء العالم، وتركز البرامج على صناعتي السينما والتليفزيون لكنها تتمدد في كل جوانب الثقافة والفنون والمحتوى الإبداعي.

