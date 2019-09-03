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رياضة

الإيطالي مفاجأة .. تعرف على الدوريات الأوروبية الأكثر تهديفا في شهر أغسطس

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:26 م
محمد صلاح - كريستيانو
محمد صلاح - كريستيانو - ميسي
حسن العمدة
بعد غياب نحو 3 أشهر عادت المتعة والإثارة من جديد بإنطلاق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وشهدت الدرويات الكبرى في أوروبا نسبة تهديفية عالية، خلال شهر أغسطس، وشهد الدوري الإيطالي انفجارا تهديفيا بعد مرور جولتين فقط من المسابقه، رغم ما هو معروف عنه بأنه دوري دفاعي.

- الدوري الإنجليزي :
يحل الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الاول من حيث الأهداف على مستوى الدوريات الأوروبية بـ 109 هدف بعد إنتهاء 4 جولات ، حيث يمتاز البريميرليج بإرتفاع المستوى التهديفي .

- الدوري الألماني :
يحل الدوري الألماني فى المركز الثاني فى الأهداف بـ 103 هدفا بعد إنتهاء 3 جولات فقط ويأتي بعد الدوري الإنجليزي الذي يتقدم عليه بجولة وحيدة .

- الدوري الفرنسي :
يحل الدوري الفرنسي فى المركز الثالث فى الأهداف بـ89 هدفا بعد إنتهاء 4 جولات ويعادل جولات الدوري الانجليزي الذي يتفوق علي الدوريات الأوروبية فى معدل التهديف .

- الدوري الإسباني :
يحل الدوري الاسباني فى المركز الرابع فى الاهداف بـ69 هدفا بعد إنتهاء 3 جولات بعد تراجع مستوى ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الليجا بفوز واحد لكل منهما وتعادل الملكي فى لقائين وخسارة الفريق الكتالوني فى الافتتاحية وتعادل في الجولة الأخيرة.

- الدوري الايطالي :
ويحل الدوري الإيطالي فى المركز الخامس فى الأهداف برصيد 65 هدفا بعد إنتهاء جولتين فقط ويقترب بقوة من الدوري الإسباني والفرنسي الذين خاضوا أكثر من الدوري الإيطالي فى عدد الجولات .

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