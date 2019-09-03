خبير: سعر الفائدة المرتفع سر زيادة تحويلات المصريين بالخارج

قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن تحويلات المصريين بالخارج، خلال الثلاث أعوام السابقة ازدادت بشكل ملحوظ بعد تعويم سعر صرف الجنيه المصرى فى نهاية العام 2016.



وأضاف خبير أسواق المال، في تصريحات لـ"صــدى البـلد": أهم أسباب ازدياد حصيلة التحويلات الخارجية هي ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك المصرية وحتى الآن، وعلى الرغم من التخفيض الأخير إلا أنها مازالت مرتفعة مقارنة بجميع دول العالم بالإضافة إلى سعر الصرف المتدنى للجنيه المصرى على الرغم من التعافى فى أسعاره حاليا مقارنة بعام 2017.



وعن تراجع حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة قال حسام الغايش، إن الانخفاض يعود إلى تراجع الطلب المحلي والاستهلاك على خلفية ارتفاع معدلات التضخم على مدار العامين الماضيين، حيث إن تخفيض قيمة العملة لم يكن العامل الوحيد الذي ألقى بظلاله على الطلب.



وأضاف أن تخفيض الدعم وأسعار الفائدة كانت من بين العوامل التي أثرت على الطلب أيضا، لأن طبيعة الصناعات في مصر قائمة على الطلب المحلي بعيدا عن قطاع النفط والغاز، ولذا فإن الشركات الأجنبية تأتي إلى السوق المصرية لتلبية الطلب المحلي بالأساس، فإذا كانت الشركات لا تستخدم سوى 40-50% من طاقتها، فلماذا ستفكر إذا في استثمار المزيد بالسوق المحلية.



وتابع: وبالتالى نرى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت عام تلو الآخر خلال الثلاث سنوات السابقة .