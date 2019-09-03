فلوس حرام.. المشدد 10 سنوات لعاطل قتل زميله بسبب المخدرات

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لاتهامه بقتل صديقه بسبب نشوب مشاجرة بينهما على تقسيم المواد المخدرة، فقام المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات نافذة، سقط على أثرها قتيلا، فى السلام.



وكشفت التحقيقات قيام "ع.س" 32 سنة عاطل، بقتل "ي.ع" 26 سنة عامل ميكانيكى، بسبب نشوب خلاف بينهم على تقسيم المواد المخدرة ، وعلى اثرها قام المتهم بالاعتداء على المجنى عليه، فأسقطه قتيلا وفر هاربا.



بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالى بعثورهم على جثة شاب مقتول فى أحد الشوارع بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المجنى عليه يدعى "ي.ع" عامل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى الجانى، وباعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، والتى أحالت المتهم بعد انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

