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شاهد.. آراء المواطنين فى مقترح حرمان الموظفة من إجازة الوضع في الطفل الثالث.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:04 م
صدى البلد
ندى فكرى - عدسة : على الخشاب
تفاقمت في الفترة الأخيرة، أزمة الزيادة السكانية في مصر حيث وصلت إلي 100 مليون نسمة، حيث كلما زاد عدد السكان زادت المتطلبات والمصاريف التي يجب على الحكومة إنفاقها.

ولذلك رصدت عدسة "صدي البلد" آراء المواطنين حول "هل تؤيد مقترح حرمان الموظفة من إجازة الوضع مدفوعة الأجر في الطفل الثالث؟".

في البداية، رفض محمد كرم، مؤكدا أنه لا يوافق لأن إجازة الوضع مهمة للسيدات ولا ينفع الحرمان منها لكن من الممكن أن نقلل الدعم على الطفل الثالث.

وأكدت منال عادل: "لا أوافق بالطبع فإنها حرية شخصية ولا يمكن منعنا من إجازات الوضع".

وأضاف تامر غريب، أنه لا يمكننا الحجر علي الناس لا يوجد قانون في العالم مثل هذا ولا يمكن التقليل من الزيادة السكانية فهي حرية شخصية عندما أكون راجل مقتدر في تربية والصرف علي الأطفال.

بينما يوافق خالد رائد على هذا الاقتراح حتي يتم التقليل من الزيادة السكانية ولا بد أن نقوم بحملات توعية في الإعلام لهذا.

وأشار أيمن أحمد، في هذا الوقت لا يمكن اتخاذ هذا القرار لأن الزيادة السكانية فاقت الأعداد ولا يمكن التقليل من الزيادة السكانية لأن هناك ناس تري أن الزيادة عزوة وأعداد قليلة من تتقبل هذا الوضع.

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