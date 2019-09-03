ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 وإصابة 3 في حريق بمحطة لشركة النفط والغاز الهندية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:22 م
حريق بمحطة تابعة
حريق بمحطة تابعة لشركة النفط والغاز الهندية
رويترز
قال مسؤول في الشرطة المحلية ومصدر بشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.جي.سي)، اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بينما أصيب ثلاثة بإصابات بالغة بعدما نشب حريق في محطة لمعالجة النفط والغاز تديرها الشركة في ضواحي مومباي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه نظرا لأن الشركة لم تصدر بيانا رسميا بشأن الضحايا "نتواصل مع المستشفى المحلي لمعرفة المزيد من المستجدات لكن حتى الآن تأكدنا من وفاة أربعة أشخاص".

وامتنعت الشركة عن التعقيب لكنها قالت في تغريدة على تويتر إن حريقا اندلع في وقت مبكر صباح يوم الثلاثاء في محطة أوران بولاية مهاراشترا في غرب البلاد وتم إخماده في غضون ساعتين.

وقالت الشركة على تويتر "لم تتأثر معالجة النفط. جرى تحويل الغاز إلى محطة هازيرا. الوضع قيد التقييم".

وقالت شركة مهاناجار جاز المسؤولة عن توزيع الغاز الطبيعي في مدينة مومباي في بيان "تأثرت إمدادات الغاز إلى محطة سيتي جيت التابعة لشركة مهاناجار جاز في وادالا بشدة".

وذكرت الشركة أنها تحاول الحفاظ على استمرار وصول إمدادات الغاز إلى المنازل كأولوية لكنها حذرت من أن بعض محطات الوقود التي تضخ الغاز الطبيعي المضغوط في أنحاء مومباي قد تتوقف عن العمل لحين استعادة إمداد الغاز من أوران.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنرجيان تستحوذ على وحدة إديسون الإيطالية للنفط والغاز مقابل 750 مليون دولار

الهند: مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء اندلاع حريق بمصنع لتجهيز النفط والغاز

ترشيحاتنا

شاهد.. حفيدة شريف منير فى أول يوم دراسي لها

بحصيلة 78 قتيلًا حتى الآن.. شاهد حال السودان بعد أن ضربتها السيول

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

برفقة الكلبة زيزى.. أحمد فهمى وابنة أخيه كريم يخطفان الأنظار.. شاهد

قتل ده ولا صيد .. عماد متعب يعرض على معجبيه سمكة ملونة ويده ملطخة بالدماء

المصري البورسعيدي يكشف قيمة انتقال إسلام عيسي لصفوف بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بكاش مايوه شفاف.. سارة نخلة بإطلالة جريئة ومثيرة علي البحر

كوارث تجميد البويضات.. أبرزها سرطان الثدي