مقتل 4 وإصابة 3 في حريق بمحطة لشركة النفط والغاز الهندية

قال مسؤول في الشرطة المحلية ومصدر بشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.جي.سي)، اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بينما أصيب ثلاثة بإصابات بالغة بعدما نشب حريق في محطة لمعالجة النفط والغاز تديرها الشركة في ضواحي مومباي.



وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه نظرا لأن الشركة لم تصدر بيانا رسميا بشأن الضحايا "نتواصل مع المستشفى المحلي لمعرفة المزيد من المستجدات لكن حتى الآن تأكدنا من وفاة أربعة أشخاص".



وامتنعت الشركة عن التعقيب لكنها قالت في تغريدة على تويتر إن حريقا اندلع في وقت مبكر صباح يوم الثلاثاء في محطة أوران بولاية مهاراشترا في غرب البلاد وتم إخماده في غضون ساعتين.



وقالت الشركة على تويتر "لم تتأثر معالجة النفط. جرى تحويل الغاز إلى محطة هازيرا. الوضع قيد التقييم".



وقالت شركة مهاناجار جاز المسؤولة عن توزيع الغاز الطبيعي في مدينة مومباي في بيان "تأثرت إمدادات الغاز إلى محطة سيتي جيت التابعة لشركة مهاناجار جاز في وادالا بشدة".



وذكرت الشركة أنها تحاول الحفاظ على استمرار وصول إمدادات الغاز إلى المنازل كأولوية لكنها حذرت من أن بعض محطات الوقود التي تضخ الغاز الطبيعي المضغوط في أنحاء مومباي قد تتوقف عن العمل لحين استعادة إمداد الغاز من أوران.