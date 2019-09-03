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تعليم

للدراسة في إسبانيا.. مؤسسة غير هادفة للربح تفتح باب التقديم لهذه المنح

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:00 م
الدراسة في اسبانيا
الدراسة في اسبانيا
ياسمين سامي
أفادت سفارة إسبانيا فى القاهرة بأن المؤسسة الإسبانية غير الهادفة للربح "نساء من أجل أفريقيا" قامت بفتح باب التقدم لمنحتها الخامسة الخاصة بالباحثات فى أفريقيا.

وأوضح الإعلان أن المجالات التى سيتم العمل فيها من قبل الباحثات هي الصحة والطب الحيوى، والطاقة والمياه وتغير المناخ، والزراعة وسلامة الأغذية، والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفيزياء وعلوم المواد، ويأتي ذلك فى إطار الدور الفعال الذى تلعبه المساواة بين الجنسين فى نهضة الأمم.

وأكدت أن الهدف الرئيسى من المنح هو إتاحة الفرصة للباحثات من جميع الدول الأفريقيه للسفر والدراسة لمدة ستة أشهر فى مركز بحثى إسبانى متميز.

وأشارت السفارة إلى أن آخر موعد للتقدم للمنحة هو 30 سبتمبر 2019، ويمكن التقدم من خلال الموقع الرسمي للمبادرة: https://www.mujeresporafrica.es/en/content/science-women-2019

وشددت الإدارة المركزية للبعثات على أنها لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.

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