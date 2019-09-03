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طريقة عمل مكرونة قواقع بـ صوص الحمص

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:54 م
مكرونة قواقع بـ صوص
مكرونة قواقع بـ صوص الحمص
هاجر هانئ
مكرونة قواقع بصوص الحمص من الأطباق الشهية وغير التقليدية التى يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام، فنقدم لكم طريقة عمل مكرونة قواقع بصوص الحمص من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.


مقادير مكرونة قواقع بصوص الحمص

مكرونة قواقع كبيرة للحشو مسلوقة 
بصلة مفرومة 
جزرة مفرومة 
2 فص ثوم مفروم 
1 علبة حمص صحيح 
1 علبة حمص مطحون 
1 ملعقة صغيرة اوريجانو 
نصف ملعقة صغيرة ريحان مجفف 
نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف 
نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم 
نصف ملعقة صغيرة بابريكا 
نصف ملعقة صغيرة روزماري مجفف 
شطة مجففة 
2 كوب طماطم مبشورة 
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 
ريحان أخضر للتقديم

طريقة تحضير مكرونة قواقع بصوص الحمص

* يشوح البصل مع الأوريجانو والريحان والزعتر وبودرة الثوم والبابريكا والروزماري والشطة
* يضاف الثوم ويشوح
* يضاف الجزر ويشوح
* تضاف الطماطم وصلصة الطماطم
* يضاف الحمص ويخلط جيدا
* تحشى المكرونة بهذا الخليط
* ترص في طبق التقديم

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