فشل ومجاملات.. إكرامي فرج يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الجهاز الفني للكرة النسائية

أكد إكرامي فرج المدير الفني لفريق المؤسسة العمالية لكرة القدم النسائية أن اختيارات اتحاد الكرة في الجهاز الفني الخاص بمنتخب مصر النسائي غير مدروسة بالمرة مشيرا إلى أنها إعادة لتجربة فاشلة رغم وجود عدد كبير من الكوادر في المجال.



وأضاف إكرامي فرج، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": علمت تولي محمد مصطفي ممس منتخب مصر لكرة القدم النسائية رغم أنه غير موجود في المجال وليس علي خبرة كبيرة ليتولى منصبا كبيرا كما أن وجود أحمد كمال المدير الفني لنادي الطيران منصب المدير الإداري في المنتخب هي عودة لعصر مظلم للكرة النسائية".



وقال إكرامي فرج: "نفوذ أحمد كمال فى اتحاد الكرة مشكلة كبيرة خصوصا أنه يمتلك علاقات قوية بمجلس الإدارة، ويتم ترشيح مدرب خسر من الكاميرون على أرضنا 3/0 وخرجنا بفضيحة بجانب أنه لا يجيد القراءة والكتابة كيف له اختيار بنت لا تجيد اللعب ولكن السبب أن رجالة هم من يتولون القيادة.



وأضاف مدرب المؤسسة العمالية،: " توسمنا خيرا فى الدكتورة سحر عبد الحق ولكن الفساد أقوى من الكل، يا دكتورة سحر يوجد بنات نجوم فى التدريب ليسوا موجودين في المنتخب كما يوجد مدربين علي مستوي عال للغاية ومثقفين من الرجال وناجحين فى الناشئين جدا وهم محمد كمال، محمد محسن، مصطفى منير، وسام، مروه الحواط، نجلاء شبل، عبد الناصر، عبد الفتاح عباس وغيرهم كتير جدا ولكن مش على مزاج أحمد كمال لأنه متحكم فى كل شيء يا دكتورة قولنا حضرتك هتيجى تطهرى وتغيرى علشان المنظومة تنجح مش ماشين بنفس الناس ونفس الأفكار كله بيعمل لمصلحته".



وعدد المدير الفنى للمؤسسة العمالية إخفاقات أحمد كمال مع المنتخبات الوطنية قائلا: "أحمد كمال فى كل الأجهزة السابقة اللى فشلت فشل ذريع فى منتخبات الكرة النسائية ألا ينبغى ويجب التغيير".