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البيئة توقع مذكرة تفاهم مع غينيا لترشيد استخدام المياه وإدارة المخلفات الصلبة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:33 م
مذكرة تفاهم مع غنيا
مذكرة تفاهم مع غنيا
حنان توفيق
وقعت وزارة البيئة على مذكرة تعاون مع جمهورية غينيا في مجال البيئة بمقر وزارة الخارجية المصرية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الغيني وعدد من القيادات التنفيذية والوفود الرسمية من البلدين.

وتشمل مذكرة التفاهم بين البلدين التعاون في مجالات ترشيد استخدام المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المخلفات الصلبة وعدد من المجالات البيئية الأخرى.

كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تبادل الخبرات في المجالات البيئية المختلفة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار نتائج الجولة الرئاسية، التي قام بها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي في غرب إفريقيا لتوطيد العلاقات مع دول القارة السمراء في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

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