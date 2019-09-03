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ديني

عمرو شريف يحاضر في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حول الطرح الديني تجاه الإلحاد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:07 م
مركز الازهر للفتوى
مركز الازهر للفتوى
محمد شحتة
ألقى صباح اليوم الدكتور عمرو شريف -أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس والمفكر الإسلامي المعروف- ثاني محاضراته لأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حول ملامح الفكر الإلحادي المعاصر، ونقاط الاختلاف والالتقاء بينه وبين الطرح الديني ضمن لقاءات مفتوحة ينظمها المركز للارتقاء بأعضائه فكريًّا وثقافيًّا.

وتناول خلال حديثه أهميةَ استثمار العلم في رد الرؤى الإلحادية؛ مؤكدًا أن أقوى ردود الإلحاد كانت لفلاسفة العلوم الطبيعية.

كما بيَّن الفارق بين أنماط الفكر المنكر للدين، وكيفية تعامل الطرح الديني مع عالم الغيب، وعالم الشهادة، وضرورة التفريق بين طبيعة وقانون كل منهما.

وأشار إلى أن الإلحاد المعاصر صار بمثابة الدين لدى الملحدين وإن رفضوا جميع الأديان وهاجموا معتنقيها لأسباب عديدة، أبرزها إحلال الإلحاد محل الأديان في الإجابة عن الأسئلة الوجودية.

وجدير بالذكر أن محاضرة اليوم جزء من نشاط تدريبي واسع اضطلع به قسم التدريب والتطوير بالمركز منذ تأسيسه؛ مواكبةً للواقع ومستجداته، وتعزيزًا لمعارف وملكات أعضائه وعضواته من المفتين والمفتيات.

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