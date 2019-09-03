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رياضة

مواجهات الترسانة الودية استعدادا للقسم الثاني.. الشواكيش أمام البلدية غدا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:55 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قرر علاء ميهوب المدير الفني لفريق الترسانة، خوض ثلاث مواجهات ودية قوية خلال الفترة المقبلة في إطار استعدادات الشواكيش لخوض منافسات دوري القسم الثاني للموسم الجديد.

ويلعب فريق الترسانة أمام بلدية المحلة غدا، الاربعاء، وبعدها يواجه بترول أسيوط يوم 9-9-2019، ثم يلعب أمام فريق الإنتاج الحربي 12-9-2019.

وكان فريق الترسانة قد خاض معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية لعب خلاله مباراتين وديتين أمام فاركو وهزم بنتيجة هدف دون رد وبعدها واجه فريق اف سي مصر وتعادل سلبيا.

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