بينها ترخيص محل.. هذا ما تقدمه المراكز التكنولوجية في أحياء القاهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مركزى حيي المطرية والزيتون التكنولوجيين اللذين تم افتتاحهما ضمن 15 مركزا كمرحلة أولى من مشروع تطوير خدمات المواطنين بأحياء محافظة القاهرة.



ويضم المركزان 9 مراكز جديدة بأحياء "الزيتون، وغرب القاهرة، ووسط القاهرة، والبساتين، والخليفة، والسيدة زينب، والمعصرة، ومصر القديمة، وغرب مدينة نصر"، و6 مراكز تمت إعادة تطويرها ورفع كفاءتها وربطها مركزيا بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية والمحافظة وإمدادها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بأحياء "الزاوية الحمراء، والمطرية، وباب الشعرية، والمعادي، والسلام أول، ومصر الجديدة" بتكلفة حوالى 30 مليون جنيه.



وقال محافظ القاهرة إن افتتاح المراكز التكنولوجية يأتي استكمالا لإستراتيجية المحافظة في تفعيل دور الحكومة الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي تساعد على سهولة الإجراءات وتحسين الأداء في التعامل بين المواطنين وأجهزة المحافظة، ولإحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة بفصل مقدم الخدمة عن طالبها، مع توفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار بصورة حضارية مواكبة لعصر التكنولوجيا.



وأكد المحافظ أن مراكز التكنولوجيا هي الركيزة الأساسية لتطوير نظم الإدارة وتحديثها بأحياء المحافظة وأجهزتها المختلفة، وخطوة هامة للقضاء على النظام الورقي، مشيرًا إلى أن العمل يتم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التي تقدم أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة المعاونة، كما تقدم التدريب اللازم للقائمين على تقديم الخدمة.



وتقدم المراكز عدة خدمات، من بينها طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه وطلب تعديل رخصة وطلب بيان صلاحية وطلب ترخيص تشغيل محل وغيرها من الطلبات الهدمية الخاصة بتقنين أوضاع الأنشطة التجارية.



وأضاف المحافظ أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تتميز بوجود مجموعة من العاملين المدربين على أسلوب استقبال المواطنين، وتقديم الخدمة لهم باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والتي ترتبط بالإدارات عبر شبكة المعلومات المحلية، مما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمة.

