في ذكرى الإبادة.. هل يمكن للروهينجا العودة إلى أراضيهم في ظل الصمت الدولي؟

المجتمع الدولي لا يضمن أمن لاجئي الروهينجا.. والأسباب معروفة

أقلية مهددة مهددة بمحو تاريخها

عامان مرا على المجزرة وما زال مئات الآلاف يعيشيون في المخيمات

شروط 3 حتى يعود الروهينجا لميانمار





مر عامان منذ مأساة التطهير العرقي التي حدثت لأقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار أو بورما سابقًا، بتطهير وجودهم من أراضيهم، ورغم هذه المأساة فلازالت العدالة بعيدة اليوم كما كانت مفقودة من قبل عندما كان العالم شاهدًا على المجازر.يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الثانية للتطهير العرقي للروهينجا، وعلى الرغم من أن هيئات حقوقية دولية مثل الهيئة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد عرّفت هذه المذبحة بأنها حالة من حالات الإبادة الجماعية ودونت ذلك في مذكراتها، إلا أن الاستجابة العالمية لم تكن كافية فحسب بل كانت أيضًا هجرًا تامًا.كان قد احتشد ما لا يقل عن 100 ألف من لاجئي الروهينجيا في مخيمات في بنجلاديش في 25 أغسطس للصلاة والحداد على أرواح من ذبحوا قبل عامين في الإبادة الجماعية داخل ولاية راخين في ميانمار، وهو الأمر الذي أجبر وقتها أكثر من 730 ألف روهنجي إلى الفرار عبر الحدود.تتزامن الذكرى السنوية الثانية للإبادة الجماعية مع العديد من الأحداث المهمة في ملحمة ذاكرة الروهينجيا الجماعية.من ناحية، تحاول حكومة بنجلاديش إعادة الروهنجيا إلى وطنهم، و من ناحية أخرى، بدأت وسائل الإعلام البنجلاديشية الموالية للحكومة حملة تشويه ضد اللاجئين الروهينجا على أساس ترويج ارتكابهم لأعمال إجرامية لا أساس لها من الصحة.علاوة على ذلك، لم تفعل الحكومة الميانمارية أي شيء يمكن اعتباره إشارة إلى أن لديها أي مصلحة حقيقية في عودة الروهينجا.ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها حكومة بنجلاديش إعادة الروهينجيا إلى وطنهم، ففي نهاية العام الماضي، حاولت بنجلاديش إعادتهم، إلا أنه تم تأجيل هذه الخطة من قبل الحكومة البنجلاديشية، بعد قلق دولي من فكرة إعادة الضحايا إلى أيدي نفس الأشخاص الذين نفذوا فيهم الإبادة الجماعية.السبب في فشل المحاولة في السابق هو نفس سبب فشلها هذا العام: لا أحد يريد العودة.. لم يظهر أي لاجئ يطلب العودة، ولكن لماذا لا يريد اللاجئون العودة إلى أراضيهم؟أفضل عرض من بنجلادش حتى الآن للروهينجا هو استيطانهم في خليج غير مأهول وموحل من جزيرة البنغال يكون كموطن لهم هذا مع التهديد والتخويف اللذان تمارسهما أوساط بنجلاديشية، ومع ذلك، لا يريد الروهينجا العودة لأراضيهم، ببساطة لأن العودة ستعني الانتحار.غير أن الحياة في مخيمات اللاجئين ليست سهلة إذ يقابل سكان المخيمات مصاعب كثيرة كل يوم، ولكن وبحسب ما قالت إحدى اللاجئات أنها على الأقل لا تخشى على حياتها في المخيم "إذا عدت إلى هناك ، سأموت".ولا يطالب الروهنجيا إلا بالمطالب الأساسية لأي إنسان، مثل المواطنة الكاملة في بلادهم، وضمان أمنهم ، وحقهم في العودة إلى ديارهم ومزارعهم.ورغم هذه المطالب التي تبدو بسيطة، إلا إنه لم تمارس أي جهة دولية ضغط حقيقي على حكومة ميانمار لتلبية تلك المطالب، ولم يبذل أي جهد لإعادة بناء قرى الروهنجيا.وإلى أن يتم ضمان الحقوق الأساسية لأي وجود إنساني من الروهينجا في أراضيهم، فإن عودة هؤلاء المعذبين إلى وطنهم ما هي إلا مجرد دعوة لمرحلة أخرى من إبادة جماعية بحق الروهينجيا.ورغم المجزرة التي ارتكبت في حق الروهينجا منذ عامين، فليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها شعب الروهينجا إبادة جماعية ويضطر إلى الفرار من أراضيه، الأزمة مستمرة منذ أربعة عقود.والسبب الوحيد الذي قد يجعل حكومة ميانمار توافق على إعادة الروهينجيا إلى أراضيهم هي محاولتها تحسين صورتها التي صارت في الحضيض دوليًا.وأمام هذه الأزمة الإنسانية، فلا يوجد من المجتمع الدولي رد سوى الصمت، بالإضافة إلى إن جهود إعادة التوطين تفتقر إلى المشاركة الدولية والتغطية الإعلامية أو ضغوط القوى الكبرى.والسبب بسيط، وهو في افتقار منطقة الروهينجا واللاجئون أنفسهم إلى أي سحر جغرافي أو اقتصادي يجلب اهتمام الدول الكبرى.